مكونات صحية يمكن أن تشتريها من البقالة.. ما هي؟

ما الفرق بين الخضار الطازجة والمعبأة في كيس.. وأيهما يجب أن تشتري من البقالة؟

هل تشعر بالقلق حيال العدوى من الوجبات السريعة أو البقالة؟ إليك هذه النصائح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن تتبع نظام غذائي صحي في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى البقالة.. الأمر بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو الاستماع لنصائح المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونظرًا إلى أن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية موجودة في كل مكان، فمن المهم أن تأخذ وقتك للتخطيط مسبقًا والتأكد من جلب خيارات صحية.

وجبات في المنزل

وسواء كنت تطبخ لنفسك فقط، أو لشخص أو شخصين، أو لمجموعة أكبر، فإن التخطيط للوجبات هو مكان جيد حتى تبدأ بتحسين خياراتك الغذائية.

وبمجرد التخطيط لوجباتك، قم بإنشاء قائمة خاصة بالأغراض التي ستشتريها من البقالة. وخذ وقتك عند زيارة البقالة لاختيار مكونات منخفضة السعرات الحرارية.

و فيما يلي بعض الأفكار التي قد تساعدك:

جرب أنواع المايونيز والزبدة التي تُعتبر أقل من حيث السعرات الحرارية والدهون الكلية والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

تحقق من ممرات الأطعمة المجمدة للحصول على أطباق جانبية نباتية سريعة ومنخفضة السعرات الحرارية. ويمكنك العثور على الفاصوليا الخضراء المقطعة والجزر والخضار المفرومة الأخرى في قسم الأطعمة المجمدة. تجنب تلك المضاف إليها الكريمة أو الزبدة أو صلصات الجبن لأن هذه المكونات يمكن أن تضيف سعرات حرارية. ويمكنك طبخ هذه الخضار بسرعة في الميكروويف.

جرب بخاخ طهي غير لاصق أو كمية صغيرة من زيت الطهي للقلي بدلاً من استخدام الدهون الصلبة.

أضف الفاصولياء الجافة إلى بعض المقبلات لتحسين قيمتها الغذائية.

عند استخدام الجبن شديد النكهة، مثل جبن الشيدر والبارميزان، يمكنك تقليل الكمية في الوصفة لتوفير السعرات الحرارية دون التضحية بالنكهة.

وتظهر الأبحاث أن الناس يشبعون بكمية الطعام التي يتناولوها، وليس بعدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها.

ويمكنك تقليل السعرات الحرارية في الأطعمة المفضلة لديك عن طريق تقليل كمية الدهون أو زيادة المكونات الغنية بالألياف، مثل الخضار أو الفاكهة.

وبداية، قد تتناول وجبة منخفضة السعرات الحرارية لمدة ليلة أو ليلتين في الأسبوع. ولا تنتقد نفسك. فأنت تمشي في الاتجاه الصحيح.

ومع مرور الوقت، ستكتشف طرقًا مختصرة لإعداد الوجبات، وسيصبح من السهل جعل الوجبات العائلية الصحية أمرًا منتظمًا.