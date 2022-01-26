دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في حال بدأ الملل الذي يلي انتهاء عطلات آخر السنة يتسلّل إلى حياتك عام 2022، فاعلم أنّك لست الوحيد الذي يعاني من ذلك. الجو بارد ومثلج، والعديد منّا يشعر أنه دخل في سباته ولن يخرج من منزله إلا بحلول الربيع. لذا، في أوقات كهذه حين نحتاج جميعًا إلى الراحة، فإن طبق مكونه الأساسي الفلفل الحال يفي بالغرض .. وقد يكون مضادًا للاكتئاب، وفقًا لما أظهرته دراسة جديدة.

ورغم أنّ العديد من المناطق الواقعة في جنوب غرب، ووسط أمريكا، تدّعي أنها مسقط رأس أطباق الفلفل الحار، فإن أنواع الطعام تختلف بقدر شعوب أمريكا الشمالية، بحسب روب والش، مؤلف "كتاب الطبخ للفلفل الحار".

وبينما كان الأزتيك وثقافات أخرى في أمريكا الوسطى يعدون حساء تشيلي المتبل بالفلفل مع الديك الرومي، والكركند، والضفادع، كان الفلفل الأحمر ينمو في نيو مكسيكو منذ العام 1600 ميلادي.

أما في ولاية تكساس الأمريكية، فالمنافسة حول أصول الفلفل الحار على أشدّها، ويشارك فيها جنود الحرب المكسيكية-الأمريكية الذين اعتادوا تناول طبق اللحم مع الفلفل الحار في أرض المعركة و"سان أنطونيو تشيلي كوينز".

وحصل ويليام غيبهاردت، المهاجر الألماني إلى مدينة نيو براونفيلز الأمريكية، على براءة اختراع لأول مزيج من مسحوق الفلفل الحار المعلّب عام 1899، عندما قام بتعريف الجمهور الأوسع على توابل الفلفل الحار.

أما بالنسبة للجدل حول مكان الفاصولياء في طبق الفلفل الحار، فهو أمر ليس بجديد، لا سيّما أنه يُستخدم منذ قرن على الأقل.

وفي هذا الصدد، يقول والش إنّ "إضافة الفاصولياء والخضار الأخرى إلى الفلفل الحار كان استجابة لندرة اللحوم خلال الحربين العالميتين". ولجأ طهاة المنزل المقتصدين إلى منتجات حدائقهم الخاصة لإنتاج وصفات مع الفلفل الحار، وما برحت التقاليد الجديدة عالقة في تلك الحقبة.

وعليه، تأكّد أنّك ستكتشف من خلال الأطباق التالية أن ثمة ما يلائم مذاقك الخاص:

اللحم مع الفلفل الحار على غرار سكان تكساس (chili con carne)

أي شخص من تكساس على الأرجح، بحسب والش، سيخبرك بصراحة أن لا مكان للفاصولياء في طبق "التشيلي كون كارنيه" التقليدي، وأنّ قوامه الفلفل الحار واللحم. وقال والش إنّ "أهالي تكساس لا يستخدمون الفاصولياء مع الفلفل الأحمر للسبب ذاته الذي لا يسلق الأمريكيون فيه من أصل إيطالي السباغيتي في الصلصة الحمراء".

دجاج أبيض مع الفلفل الحار

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وحصل الفلفل الحار "الأبيض" على اسمه جراء تبديلات عدة أبرزها استخدام الدجاج ومرقه بدلاً من اللحوم الحمراء والبندورة، والفلفل الأخضر عوضًا عن الأحمر الحار. وتندرج الفاصولياء البيضاء في العديد من الوصفات أيضًا، مثل "كانيليني" أو "غريت نورثرن".

"تشينشيناتي" الفلفل الحار

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وقد تبدو لك القرفة عنصرًا غريبًا في وصفة مكونها الرئيسي الفلفل الحار، لكن بالنسبة للمهاجرين الآتين من مقدونيا الواقعة غرب البحر المتوسط، فإن ذلك يُعتبر منطقيًا. فطبق المعكرونة اليوناني بصلصة اللحم المعروف باسم "makaronia me kima" شبيه بطبق الفلفل الحار الجنوبي الغربي، لذلك يبدو الإسم "متأمركًا".

وقال والش إنهم "ما برحوا يستخدمون القرفة، وجوزة الطيب، والبهارات، والقرنفل التي تجعل طعمها فريدًا للغاية. وما زالت تقدم مع المعكرونة".

ويُوضع الفلفل الحار في هذا الطبق فوق السباغيتي والتتبيلات المرغوب بها. ويمكن إضافة جبن التشيدر المبروشة عليها، أو البصل الأبيض المفروم والجبن، أو الفاصولياء والبصل والجبن.

البطاطا الحلوة والفاصوليا السوداء والفلفل الحار

Credit: HARALD WALKER/451652912/HARALD WALKER-STOCK.ADOBE.COM

وأوضح والش أنه "طالما أنّ مكوّنه الأساس الفلفل الحار، فلا أستخدم اللحم مع الفلفل النباتي"، معتبرًا أنّ هذا الطبق الفيغان (vegan) غني بالفلفل الحار. وتحل البطاطا الحلوة محل لحم البقر التقليدي، وتُطهى على نار خفيفة في صلصة مصنوعة من فلفل أخضر معتدل الحر مفروم طازجًا ليتحول إلى مسحوق الفلفل الحار، جنبًا إلى جنب مع الفلفل الحلو المدخن.

وإذا كان لديك بقايا قرع الجوز أو القرع الشتوي، لا تتردّد باستبدال بعض أو كل البطاطا الحلوة بها في الوصفة.

فاصولياء نباتية مع الفلفل حار

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هل تحب فاصولياء في طبق من الفلفل الحار؟ لِمَ لا تستخدم ثلاثة أنواع مختلفة منها؟ أما السر فيكمن في إضافة معجون الكاري الأحمر إلى توابل هذا الطبق الكلاسيكية لإضافة المزيد من الحر والنكهة على هذا الطبق.

وبهدف الحصول على نوع آخر من الفاصولياء، تستخدم هذه الوصفة حبوب فاصولياء "بينتو" المجففة بدلاً من الفاصولياء المعلبة الكاملة لتكثيف الفلفل الحار.

سجق مدخن مع الفلفل الحار

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وهناك تقليد قديم يتمثل في إضافة الفلفل الحار إلى النقانق في مجتمعات عدة.

ويشتهر مطعم "Ben's Chili Bowl" في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتقديمه الفلفل الحار على طبق من النقانق نصف المدخنة، ولكن يمكنك أن تأخذ فكرة الفلفل الحار على النقانق وتحويلها إلى وجبة تتكونّ من وعاء واحد.