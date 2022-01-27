تعرف إلى قصة "نادي العشاء للسموم" الذي جعل الطعام آمنًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بعض الأحيان، قد تتناول سعرات حرارية أكثر مما تدرك عندما تكون حصة طعامك كبيرة. وبالتالي من المهم استبدال بعض العناصر الغذائية بأخرى أكثر صحية وذات سعرات حرارية أقل.

إليك ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حول وجبة العشاء.

تناول الخضار المطبوخة على البخار أو المشوية بدلاً من تلك المقلية في الزبدة أو الزيت. وجرّب استخدام عصير الليمون والأعشاب لإضفاء بعض النكهة إلى الخضار.

واعلم أن نصف كوب من البروكلي على البخار بدلًا من نصف كوب من البروكلي سوتيه، مع نصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، يمكن أن يقلّل عدد السعرات إلى 62 سعرة حرارية.

تعديل الوصفات لتقليل كمية الدهون والسعرات الحرارية. على سبيل المثال، عند صنع اللازانيا، استخدم جبنة الريكوتا منزوعة الدسم جزئيًا بدلاً من جبنة الريكوتا كاملة الدسم.

وبمجرد استخدامك لكوب واحد من جبنة الريكوتا منزوعة الدسم جزئيًا بدلاً من كوب واحد من جبنة الريكوتا كاملة الدسم، فأنت تقلل عدد السعرات بـ89 سعرة حرارية.

عند تناول الطعام في الخارج، اشرب الكوكتيل أو تناوب الحلوى بدلاً من كليهما في المناسبة ذاتها.

ويحتوي كوب من الجعة على حوالي 153 سعرة حرارية، بينما تحتوي شريحة من فطيرة التفاح على 277 سعرة حرارية. وبالتالي، عندما تختار أحدهما، فإنك توفر في عدد السعرات الحرارية المستهلكة.

وعلى سبيل المثال، ستوفر 153 سعرة حرارية إذا تناولت فطيرة التفاح بدون المشروب، و277 سعرة حرارية إذا فضلت المشروب على الفطيرة.

عند تناول البيتزا، اختر الخضار كإضافات ورش القليل من الجبن بدلاً من تناول اللحوم الدهنية.

ويجب أن تعلم أن تناول شريحة من البيتزا بالجبن بدلًا من شريحة بيتزا باللحم والجبن، يمكن أن يخفض حوالي 60 سعرة حرارية.