دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل الأردن رقمًا قياسيًا في حالات الإصابة الجديدة لفيروس كورونا، بلغ أكثر من 16 ألف حالة، وهي الحصيلة الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، 16,226 إصابة كورونا جديدة، مع وفاة 24 حالة وفاة إضافية.

وبموجب الإحصاءات الرسمية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و225 ألفا و309 إصابات منذ بدء الجائحة.

في حين وصل عدد الوفيات إلى 13,217 وفاة، حسب الوزارة.

وأجرت السلطات الصحية 56,399 فحصًا مخبريًا جديدًا، فيما كانت نسبة نتائج الفحوص الإيجابية 28.77%، وهي نسبة يقول مراقبون إنها تثير القلق بشأن وضع الوباء في المملكة.

كانت الإصابات المسجلة لكورونا قد شهدت انخفاضًا نسبيًا مطلع يناير/ كانون الثاني بعد ارتفاعها في الشهر الماضي. وتأخذ المعدلات منحنى مرتفعًا ثابتًا في الأسبوع الأخير.