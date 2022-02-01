أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية.

وعلى وجه التحديد، يمكن أن تكون مهمة في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.. فماذا تعرف عن الدور المهم للألياف؟

وإذا كنت مصابًا بداء السكري أو مقدمات السكري، فإن الألياف هي صديقتك، لأنها تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم، وإدارة الوزن.

ويمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحسين صحة الأمعاء، والمساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وتساعد الألياف أيضًا في إدارة الوزن.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الألياف لا يمكن هضمها، ولكنها تتحرك ببطء عبر المعدة، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وعادة ما تكون العديد من الأطعمة الغنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية، ما قد يساعد في إنقاص الوزن.

أنواع الألياف

الألياف القابلة للذوبان: يذوب هذا النوع في الماء ويشكل مادة هلامية في معدتك، ما يبطئ عملية الهضم. ويساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول. وتوجد الألياف القابلة للذوبان في التفاح، والموز، والشوفان، والبازلاء، والفاصولياء السوداء، والأفوكادو.

يذوب هذا النوع في الماء ويشكل مادة هلامية في معدتك، ما يبطئ عملية الهضم. ويساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول. وتوجد الألياف القابلة للذوبان في التفاح، والموز، والشوفان، والبازلاء، والفاصولياء السوداء، والأفوكادو. الألياف غير القابلة للذوبان: لا يذوب هذا النوع في الماء، وعادة ما يبقى كاملًا عند مروره عبر معدتك. وتدعم هذه الألياف حساسية الإنسولين، وتساعد في الحفاظ على صحة أمعائك. وتوجد الألياف غير القابلة للذوبان في دقيق القمح الكامل، والمكسرات، والبذور، وقشور العديد من الفاكهة والخضار.

كيف يمكن أن تزيد الألياف إلى نظامك الغذائي؟