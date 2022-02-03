دون التخلص منها بشكل نهائي..10 نصائح لاختيار أفضل أنواع الدهون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--من المهم جدًا تقليل كمية الدهون التي تتناولها، لكن لا تحاول التخلص منها تمامًا.. وإليكم 10 نصائح تقدمها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لاختيار أفضل أنواع الدهون.

اختر قطع اللحم قليلة الدهن وتخلص من الدهون الظاهرة على اللحوم

استخدم زيت الزيتون أو زيت الكانولا عند الطهي بدلاً من الزبدة

استخدم زيت الزيتون في تتبيلات السلطة والمخللات

استخدم زيت الكانولا عند الخبز

إزالة الدهون من الجزء العلوى من الحساء أو اليخنة عند إعادة تسخينها

رش المكسرات أو بذور عباد الشمس على السلطات

تناول وجبة خفيفة مع حفنة صغيرة من المكسرات بدلاً من رقائق البطاطس أو المقرمشات المعالجة

جرب زبدة الفول السوداني، التي لا تحتوي على الدهون المتحولة، مع الموز أو البسكويت قليل الدسم

أضف شرائح الأفوكادو بدلاً من الجبن إلى الشطيرة

قم بإعداد السمك مرة أو مرتين في الأسبوع، مثل السلمون أو الماكريل، بدلاً من اللحوم