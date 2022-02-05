كيف تحمي نفسك من أشعة الشمس.. وكيف تعالج الحروق الناجمة عنها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنّك عندما تقترب من خط الاستواء خلال الصيف، فأنت تتعرّض لخطر متزايد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وتحديدًا بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً.

كما أنّك تتعرّض للأشعة فوق البنفسجية هذه خلال الأيام الغائمة!

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، أنّ الانعكاسات الناجمة عن الثلج، والرمل، والماء، تزيد من التعرض لأشعة الشمس.

لذلك، يجب أن تحرص على حماية نفسك من أشعة الشمس أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية، ضمنًا التزلج، وقضاء الوقت على الشاطئ، والسباحة، والإبحار.

كيف تحمي نفسك من الشمس؟

ابق في الظل، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، أي بين الـ10 صباحًا والـ4 بعد الظهر

ارتدِ ملابس لحماية الجلد المكشوف

ارتدِ قبعة لتظليل الوجه والرأس والأذنين والرقبة

اشرب الكثير من السوائل غير الكحولية

ضع النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة

استخدم واقي شمسي

ضع مرهمًا يقي من الشمس بكثرة قبل 20 دقيقة على الأقل من التعرّض للشمس

ضع مرهمًا يحمي من الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة. تذكر أن تضعه على الأذنين وفروة الرأس والشفتين والرقبة وأعلى القدمين وظهر اليدين.

أعد وضعه كل ساعتين في الحد الأدنى، وعندما تخرج من الماء، أو تتعرّق بكثرة.

إذا كنت تستخدم طاردًا للحشرات أيضًا، ضع واقي الشمس أولاً ثم طارد الحشرات. وقد تحتاج إلى إعادة وضع واقي الشمس مرات عدّة.

تخلص من واقيات الشمس بعد مرور فترة عام إلى عامين.

علاج حروق الشمس

تناول الأسبرين، أو الأسيتامينوفين، أو الأيبوبروفين، لتخفيف الألم والصداع والحرارة

اشرب الكثير من المياه، وخفّف الحروق بحمامات مياه باردة أو من خلال وضع قطعة قماش مبللة بمياه باردة برفق

استخدم كريم ترطيب موضعي، أو الصبار حتى تشعر بمزيد من الراحة

لا تتعرّض للشمس حتى التئام الحرق

في حال ظهور تقرّحات جلدية، قم بتغطية المنطقة بشاش لمنع الالتهاب. واحرص على عدم فتح البثور، لأنّ ذلك من شأنه أن يبطئ عملية الشفاء ويزيد من خطر الالتهاب

أطلب العناية الطبية في حال حدوث ما يلي: