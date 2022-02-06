تتصدرها أمريكا.. إليك الدول والمناطق الأكثر تضررًا من فيروس كورونا

الأحد ،

نشر الأحد ، 06 فبراير / شباط 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز مجموع حالات فيروس "كوفيد-19" حول العالم 393 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 5.7 مليون، وفقاً لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد الإصابات عالمياً بوجود 76.4 مليون حالة من إصابات فيروس كورونا، وتبعتها الهند، والبرازيل بـ42.1 مليون حالة، و26.4 مليون حالة على التوالي.

وعندما يرتبط الأمر بحالات الوفاة الناجمة عن الفيروس، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى أيضاً بوجود 902.2 ألف وفاة.

وتبعتها البرازيل بـ632 ألف وفاة، ثم الهند بـ501.9 ألف وفاة.

ومع استمرار جائحة فيروس كورونا، إليك ترتيب أعداد إصابات ووفيات "كوفيد-19" حول العالم في الإنفوجراف أعلاه: