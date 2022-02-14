(CNN) -- أظهرت نتائج اختبار كاميلا، دوقة كورنوال، إصابتها بفيروس كورونا، وفقًا لبيان صادر عن مقر إقامة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كلارنس هاوس.

وجاء في البيان: "ثبتت إصابة صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال بفيروس كوفيد-19، وهي تعزل نفسها بنفسها. نواصل اتباع الإرشادات الحكومية".

وقال مصدر ملكي إن الدوقة تلقت ثلاث جرعات من اللقاح، وستواصل اتباع جميع الإرشادات الحكومية ومراجعة الارتباطات على هذا الأساس.

قبل أيام، أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن أنها تأمل في تسمية كاميلا ملكة مستقبلية عند اعتلاء الأمير تشارلز العرش.