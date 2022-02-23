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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المعروف أن اتباع نظام غذائي نباتي يُعد مفيدًا لصحة قلبك وصحتك العامة. وفي الواقع، وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص قد يعيشون نحو 13 عاماً إضافية، خاصة إذا كان نظامهم الغذائي قائم على أساس الخضار والبقوليات، وكذلك الحبوب الكاملة، والفاكهة، والمكسرات.

واعتُبرت نتائج تحليل جديد، نُشر يوم الاثنين، في مجلة "Frontiers in Nutrition"، حول الوجبات الغذائية لنحو 400 ألف بالغ في المملكة المتحدة، غير متوقعة إلى حد ما، إذ كشفت النتائج أن تناول الخضار، وخاصة المطبوخة منها، لا يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الزمن.

ومن جانبه، قال عالم الأوبئة لدى قسم نافيلد لصحة السكان بجامعة أكسفورد، تشي فنغ، في بيان: "لم تجد دراستنا الكبيرة دليلًا على وجود تأثير وقائي لتناول الخضار على حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية".

وبينما وجدت الدراسة أن تناول الخضار النيئة يمكن أن يحمي من أمراض القلب، فإن الخضار المطبوخة ليس لديها ذلك التأثير.

واختفت أي فائدة عندما أخذ الباحثون في الحسبان عوامل نمط الحياة مثل النشاط البدني، والمستوى التعليمي، والتدخين، واستهلاك الكحول، وتناول الفاكهة، واستهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، واستخدام مكملات الفيتامينات والمعادن.

وقال فينج: "بدلاً من ذلك، تظهر تحليلاتنا أن التأثير الوقائي على ما يبدو لتناول الخضار ضد مخاطر الأمراض القلبية الوعائية من المرجح جدًا أن يتم تفسيره عن طريق التحيز ... المرتبط بالاختلافات في الوضعين الاجتماعي والاقتصادي ونمط الحياة".

ليس بهذه السرعة

وسرعان ما اعترض الخبراء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على نتيجة الدراسة.

وبدورها، قالت فيكتوريا تايلور، اختصاصية التغذية لدى مؤسسة القلب البريطانية، في بيان: "رغم من أن هذه الدراسة وجدت أن تناول المزيد من الخضار لم يكن مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية بمجرد أخذ نمط الحياة وعوامل أخرى في الاعتبار، فإن هذا لا يعني أنه يجب علينا التوقف عن تناول الخضار".

وبالمثل، قال أستاذ القلب والأوعية الدموية وطب التمثيل الغذائي في جامعة جلاسكو في اسكتلندا، نافيد ستار، في بيان إن هناك دليل تجريبي جيد على أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار، يمكن أن يساعد في خفض الوزن، وتحسين مستويات عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب.

وأضاف ستار: "لا يمكن لهذه الدراسة القائمة على الملاحظة التغلب على مثل هذه الأدلة، ويمكن مناقشة استنتاجاتها لأن المؤلفين يُحتمل أنهم أفرطوا في تعديل العوامل التي تفسر انخفاض تناول الخضار".

وأشارت أليس ليشتنشتاين، كبيرة العلماء في مختبر تغذية القلب والأوعية الدموية بجامعة تافتس، لـCNN عبر البريد الإلكتروني، إلى أن هذه النتائج ليست مفاجئة، مشيرةً إلى أن "انتقاء مكون واحد وافتراض أن مجرد إضافته إلى النظام الغذائي، مثل الخضار، ليس من المرجح أن يؤدي إلى التأثير المطلوب".

وأوضحت أن ما ثبث خلال العقد الماضي هو "أننا لا ينبغي أن ننظر إلى أطعمة أو مغذيات بشكل منفرد، بل إلى نمط النظام الغذائي بأكمله".

فقط 5 ملاعق كبيرة من الخضار

واستخدمت الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي دراسة طولية لنحو نصف مليون بالغ في المملكة المتحدة مصممة لاستقصاء كيفية مساهمة الجينات والبيئة في العديد من الأمراض الشائعة.

وسُئل الأشخاص في بداية الدراسة عن كمية الخضار النيئة والمطبوخة التي تناولوها، ثم تابعوا لأكثر من 10 سنوات لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بأمراض القلب.

وفي المتوسط، أفاد الأشخاص في الدراسة أنهم تناولوا ما معدله 5 ملاعق كبيرة من الخضار كل يوم، أي ما يعادل 71 غرامًا فقط أو ثلث الكوب، منها حوالي 2.5 ملعقة طعام من الخضار النيئة، و3 ملاعق من الخضار المطبوخة.

وأشار الدكتور أندرو فريمان، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التغذية ونمط الحياة بالكلية الأمريكية لأمراض القلب، إلى أن هذه الكمية تُعد "قليلة جدًا".

وتدعو الإرشادات الغذائية في المملكة المتحدة إلى تناول خمس حصص من الفاكهة والخضار يوميًا، بحيث يكون كل جزء حوالي 80 غرامًا (كوب واحد)، ليصبح المجموع 5 أكواب في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، توصي الإرشادات الغذائية غالبية البالغين بتناول ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة و2 إلى 3 أكواب من الخضار كل يوم كجزء من نظام غذائي صحي.

وعند ترجمة الأكواب إلى ملاعق كبيرة، فإن الاستهلاك الصحي للخضار يشمل ما يصل إلى 48 ملعقة كبيرة من الخضار كل يوم.

وتساءل فريمان قائلًا: "إذا كان هؤلاء الأشخاص في الدراسة يتناولون مثل هذه الكمية القليلة جدًا من الخضار، فما الذي يتناولونه بشكل أكبر، وكيف أثر ذلك على النتائج؟"

وأشار جونتر كونل، أستاذ التغذية في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، أيضًا إلى تأثير الخيارات الغذائية البديلة.

وقال كونلي في بيان إن "الأشخاص الذين لا يتناولون الخضار بالطبع يتناولون أطعمة أخرى - وعند تقدير التأثير الصحي لتناول الخضار، من المهم مراعاة الأطعمة التي تحل محلها".

وأوضح فكرته قائلًا إن "استبدال وجبة خفيفة سكرية بجزرة من المرجح أن يحسن الصحة، وله تأثير مفيد على مخاطر الأمراض القلبية الوعائية. ولن يكون هذا هو الحال عند استبدال وجبة خفيفة من الحبوب الكاملة بالجزر".

وأضاف كونلي أن "هذه تُعد دراسة شيقة للغاية، لكنها ليست دراسة يجب استخدامها كمبرر للتوقف عن تناول الخضار".

وقالت ليشتنشتاين إن "أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها للناس هي التركيز على نظامهم الغذائي بالكامل، والأطعمة التي يجب التركيز عليها، وكذلك ما يجب تقليله".

وأضافت: "بشكل عام، أعتقد أن البيانات لا تزال تدعم الآثار المفيدة لنمط غذائي غني بالفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والأسماك، ومنتجات الألبان الخالية من الدهون وقليلة الدسم ومنخفضة نسبيًا في السكر المضاف والملح".