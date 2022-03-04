هل لأقنعة الوجه تاريخ صلاحية.. وهل تعلم كيفيّة حفظها الأمثل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يعود إلزاميًا ارتداء الكمامات الواقية في العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن.. ربّما من المبكر التخلي عنها الآن.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) كشفت عن إرشاداتها الخاصة بقناع الوجه الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها تتفاوت تبعًا لمستوى تفشي "كوفيد-19" المجتمعي. ففي حال كنت تعيش في منطقة مصنّفة "غير خطرة" أو "خطرها معتدل" فلن تحتاج إلى استخدام قناع الوجه طوال الوقت، لكن في حال كنت تعيش في منطقة "عالية الخطورة" من حيث التفشي فإنه يوصى بوضعه باستمرار.

وتتغير المستويات تبعًا لعوامل متعددة مثل عدد حالات الكوفيد الجديدة المسجلة، ومعدل الاستشفاء.

وأوصت الدكتورة ليانا وين، المحللة الطبية المعتمدة لدى CNN، الناس بالإطلاع على مستوى الخطر في المناطق والولايات التي يرغبون بزيارتها.

وقالت "إسوة بالتوقعات المناخية، أوصي الناس بأن يطّلعوا على الأرقام بانتظام، لأنها قد تتغير".

ورأى الدكتور جون أوهورو، اختصاصي الأمراض المعدية في "مايو كلينيك" بروشستر في مينيسوتا الأمريكية، أنّه بمعزل عن واقع المنطقة التي تعيش فيها، قد يُفضّل بعض الأشخاص ارتداء الكمامة الواقية.

ولفت إلى أنّ بعض الأشخاص غير المحصّنين الذين يعانون من نقص المناعة، قد يشعرون براحة أكثر عند ارتدائهم الأقنعة الواقية.

وأضاف أنّ هناك "من لديهم أفرادًا غير مطعّمين في عائلتهم، مثلي ومثل طفليّ اللذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات".

وقال كريستوفر سولمونتيه، مدير مشروع "وحدة جونز هوبكنز للاحتواء الحيوي" في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور الأمريكية، إنّ آخرين قد يرغبون بارتداء القناع لدى توجّههم إلى أماكن في الخارج مثل محلات البقالة.

ورأى أنه "من وجهة نظر مكافحة العدوى يُفترض أن يكون قناع الوجه أحد أدواتك الأساسية".

وأوضح سولمونتيه أنّ الإرشادات المتعلقة بالقناع قد تتفاوت مع الوقت، لذا تعتبر فكرة سديدة أن يكون في متناولك مجموعة من الكمامات الواقية في حال تغيّر الواقع.

كيف تحفظ الكمامات الواقية؟

في حال قررت الاحتفاظ بأقنعة الوجه، ينصح سولمونتيه بوضعها في أمكنة جافة. وقال "شخصيًا أستخدم كيسًا ورقيًا من دون إغلاقه، لأنه من المهم أن يتغير الهواء".

وثمة طريقة أخرى لتخزينها بحسب أوهورو، وذلك من خلال استخدام علبة بلاستيكية مزودة بفتحات.

وتابع أنه بالنسبة للأقنعة المصنوعة من القماش، فيجب الحرص على غسلها جيدًا إسوة بأي قطعة ملابس أخرى.

وأوصى سولمونتيه بأنّه إذا كنت تأخذ استراحة من ارتداء الأقنعة، فيتوجّب عليك التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة قبل ارتدائها مجدّدًا. ولفت إلى أنّ تاريخ انتهاء الصلاحية يكون مدوّنا على العلبة من الخارج، عادةً.

وأشار إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ القناع لا يحمي في ما بعد، بل أنّ سلامة القناع لم تعد بالجودة التي كان يتمتّع بها من قبل".

ويسري هذا الأمر على الأقنعة المصنوعة من القماش، فإذا لاحظت أنها أمست متضررة فقد يكون حان وقت استبدالها.

وإذا لاحظت أنّ تاريخ انتهاء صلاحية بعض الأقنعة التي تُستخدم لمرة واحدة يقترب، أوصى سولمونتيه بارتدائها أولّا كي لا تتخلّص منها لاحقًا من دون استخدامها.