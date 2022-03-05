دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه "تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من تاريخه".

وبموجب القرار، تم وقف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ويشمل القرا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات. إضافة إلى عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

إلى جانب عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة.

في حين اشترطت للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة.

وألغت السعودية تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

ورفعت تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، فضلا عن رفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى دول: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، جمهورية القمر المتحدة، نيجيريا، إثيوبيا، أفغانستان.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الداخلية السعودية أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، بما في ذلك أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة)، وتطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.