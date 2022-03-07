بعد عامين.. السعودية تعلن وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد عامين تقريبا على البدء بالإعلان بشكل يومي عن عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا والحالات التي تعافت والوفيات، قررت وزارة الصحة السعودية وقف نشر البيان اليومي للحالات، حسبما أعلنت الإثنين.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: " مناعتكم زادت واتسعت مساحتها بفضل الله. شكراً لوعيكم والتزامكم".

وتابعت الصحة السعودية في تغريدتها بالقول: "ابتداءً من اليوم يتوقف البيان اليومي لحالات كورونا"، على حد تعبيرها.

مناعتكم زادت واتسعت مساحتها بفضل الله. شكراً لوعيكم والتزامكم. ابتداءً من اليوم يتوقف البيان اليومي لحالات كورونا. #مناعتنا_حياة https://t.co/KQ0LKjtui2

وفي آخر بيان لها سجلت المملكة 317 حالة جديدة الأحد، ليبلغ إجمالي الإصابات على مدار عامين 747 ألفا و436 في حين بلغت حالات الشفاء الأحد 668 وإجمالي حالات التعافي 727 ألفا و544، في حين بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و8 حالات.