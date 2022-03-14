تثبيت التوقيت الصيفي يثير الجدل في أمريكا..ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حلّت عطلة نهاية الأسبوع مختلفة هذا الأحد، إذ شعر فيها الناس بآثار فقدان ساعة من النوم بسبب التحول إلى التوقيت الصيفي من التوقيت القياسي.

وبالنسبة للآخرين، فإن عطلة نهاية الأسبوع تُعتبر بمثابة وقت أكثر سعادة للحصول على ساعة إضافية من ضوء النهار في نهاية اليوم.

وقد يقول البعض إن أفضل طريقة للتوفيق بين هذين المعتقدين هي الحصول على عام كامل من التوقيت الصيفي، وهذا يعني أنك لن تشعر أبدًا بمرور ساعة نوم ضائعة.

أما آراء من يعيشون في الولايات المتحدة حول الكيفية التي يجب أن نقرأ بها الوقت والتاريخ، فتشير إلى أنه يمكن أن يكون موضع جدل خلافي.

وفيما يلي خمس حقائق رئيسية يجب أن تعرفها عن كيفية تحديد الوقت

لا يريد الأمريكيون تغيير الساعة لكن لا يمكنهم الاتفاق على حل

تم إجراء ثلاثة استطلاعات عالية الجودة في عام 2021 حول موضوع ما إذا كان ينبغي الاستمرار في استخدام التوقيت الصيفي من بداية شهر مارس/ آذار تقريبًا إلى بداية شهر نوفمبر/ تشرين الأول والتوقيت القياسي من نوفمبر/ تشرين الأول حتى بداية مارس/ آذار.

ووجدت استطلاعات الرأي أن الأمريكيين ينقسمون حول ذلك، بينما أرادت نسبة 31% فقط من الأمريكيين الاستمرار في تبديل الساعات ذهابًا وإيابًا كل عام، انقسم ثلثا الأمريكيين الآخرين تقريبًا حول ما يجب القيام به، وفقًا لمتوسط ​​استطلاعات الرأي الثلاثة.

ووجد متوسط ​​استطلاعات الرأي أن هناك نسبة 36% ممن أرادوا التوقيت الصيفي طوال العام، بينما أرادت نسبة 30% التوقيت القياسي طوال العام.

وبالطبع، لا يضيف التوقيت القياسي ولا التوقيت الصيفي كمية إضافية من ضوء الشمس إلى اليوم.

ويعود الأمر برمته إلى ما إذا كنت تريد أن تشرق الشمس قبل ساعة أو بعد ذلك بساعة.

هناك ولايات لا تتغير فيها الساعات أبدًا

وإذا كنت سئمت من تغيير الساعات، فتتواجد ولايتان يمكنك الانتقال إليهما: غالبية ولاية أريزونا أو هاواي بأكملها.

ولا تغير ولاية أريزونا الوقت لسبب بسيط، بسبب الحرارة العالية في الصيف. وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بالخارج عند الانتهاء من العمل، فأنت تريد بالفعل أن تغرب الشمس مبكرًا.

أما هاواي، فلا تغير الوقت لأنه لا يتواجد أي سبب للقيام بذلك، نظرًا لقربها كثيرًا من خط الاستواء، فإن كمية ضوء الشمس التي تحصل عليها في الشتاء أو الصيف تختلف قليلاً.

يمكنك أن تكون في التوقيت القياسي طوال العام، ولكن ليس التوقيت الصيفي

وقد تجعلك أريزونا وهاواي تتساءل عما إذا كان بإمكان الولايات أن تقرر بإرادتها أنها ستوقف عقارب الساعة.

ويمكن للولايات أن تختار عدم تغيير الساعات، لكن لا يمكنها فعل ذلك إلا في اتجاه واحد. ويسمح قانون الوقت الموحد لعام 1966 للولايات فقط برصد التوقيت القياسي طوال العام.

ولهذا السبب كانت هناك حركة بقيادة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو من فلوريدا للسماح للولايات باختيار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.

وأشار روبيو إلى أنه لا يهدف إلى إجبار الولايات على الالتزام بالتوقيت الصيفي.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى خليط من الولايات التي تتبع قواعد زمنية مختلفة. ومن السهل تخيل أن هذا سيؤدي إلى الارتباك، ولكن ربما لن يكون أمرًا سيئًا عندما يعرف الكثير منا الوقت بحسب ما تشير إليه الهواتف الذكية.

وهكذا كان الحال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي عام 1940، رصدت 31 ولاية مع واشنطن العاصمة التوقيت الصيفي، في حين أن أجزاء من 17 ولاية على الأقل لم تفعل ذلك. أما عدم القدرة على تحقيق الاتساق (في عصر اضطررنا فيه إلى تعديل الساعات بأنفسنا) هو أحد أسباب قانون الوقت الموحد لعام 1966.

الولايات المتحدة جربت تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام

وأبقت الولايات المتحدة التوقيت الصيفي خلال غالبية فترات الحرب العالمية الثانية، وكانت الفكرة تهدف إلى الحفاظ على الوقود.

ومع اقتراب الحرب من نهايتها في عام 1945، سألت مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات المشاركين كيف يجب تحديد الوقت، وأجابت نسبة 17% فقط بأنهم أرادوا الاحتفاظ بما كان يسمى حينها "وقت الحرب" طوال العام.

وخلال أزمة الطاقة في السبعينيات، حاولت الولايات المتحدة مرة أخرى استخدام التوقيت الصيفي الدائم في شتاء ما بين عامي 1973 و1974، وكانت الفكرة مرة أخرى من أجل الحفاظ على الوقود.

ولكن، كانت هناك مشكلة واحدة فقط: تخيل أنك تعيش في الطرف الغربي لمنطقة زمنية في منتصف الشتاء، ولا تشرق الشمس إلا بعد الساعة التاسعة صباحًا، وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى شكاوى من الأولياء الأمور بشأن اضطرار أطفالهم إلى انتظار الحافلة المدرسية في الظلام.

وانتهت التجربة بعد عام واحد.

الآثار الصحية والاقتصادية غير واضحة

وسيكون من الأسهل حل الجدل حول ما يجب أن نفعله بساعاتنا إذا كان هناك أي حافز صحي أو مالي لاتخاذ توقيتًا على حساب آخر.

وهناك دراسات، على سبيل المثال، تُظهر أن لدينا المزيد من حوادث السيارات عندما يفقد الأشخاص ساعة نوم إضافية.

وهناك أيضًا دراسات تظهر انخفاض السرقات عندما تكون هناك ساعة إضافية من ضوء الشمس في نهاية اليوم، ونعلم أيضًا أن الأشخاص يعانون المزيد من النوبات القلبية في بداية التوقيت الصيفي.

لكن ماذا عن الصحة النفسية؟ ويبدو أن الناس أكثر سعادة عندما يكون هناك ساعة إضافية من ضوء النهار.

وبالطبع، هناك الدافع الاقتصادي، إذ رغم من أن توفير الطاقة غالبًا ما يتم طرحه كسبب لاتخاذ التوقيت الصيفي، إلا أن الطاقة الموفرة ليست كثيرة - إن وجدت على الإطلاق.

وليس من الواضح ما إذا كان الحصول على تلك الساعة الإضافية من ضوء الشمس في نهاية اليوم مقابل البداية مفيدًا، فالأمر يعتمد فقط على من أنت وماذا تريد، ويمكنك تقديم حجة في الحالتين.