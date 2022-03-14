منها الهلوسة وصعوبة التنفس.. إليك أعراض زيادة جرعة الكافيين

هل تحتاج إلى شرب الكثير من القهوة كل يوم؟ السبب قد يكون مرتبطًا بجيناتك

فوائد الكافيين.. ما هي كمية القهوة التي تحتاج أن تشربها يومياً لتقليل خطر الموت المبكر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبلغ الحد الأقصى من الكافيين الذي يمكن للشخص البالغ استهلاكه في اليوم 400 ملليغرام، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

ويعادل ذلك 4 أكواب من القهوة السوداء. وإذا كنت من محبي القهوة، سواءً لطعمها، أو قدرتها في مساعدتك على الاستيقاظ صباحًا، فإنه من المهم عدم تجاوز استهلاك الحد الطبيعي من الكافيين.

ما هي أعراض زيادة جرعة الكافيين؟

الأرق والغثيان

الصداع وآلام الصدر

تسارع نبضات القلب

الهلوسة

صعوبة التنفس

فقدان التحكم بالعضلات

ويمكن للشخص التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين بهذه الطرق:

شرب الماء

ممارسة نشاط خفيف

تناول الغذاء