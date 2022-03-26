فعالية لقاح "مودرنا" للأطفال دون 6 سنوات توازي تلك المسجلة لدى البالغين

بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت "مودرنا" عن النتائج المرحلية للقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" الخاص بالأطفال دون السادسة من العمر، الأربعاء.

وقالت الشركة إنّ جرعتين بسعة 25 ميكروغرامًا من لقاح "كوفيد-19" الذي يستهدف الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، منحهم استجابة مناعية توازي سعة جرعتي 100 ميكروغرام المخصّصة للبالغين بين 18 و25 سنة، مشيرة إلى أنّ الفائدة الممنوحة للبالغين الشباب تعادل تلك الممنوحة للأطفال الأصغر سنًا.

وقد أُعطي الأطفال الجرعة الثانية بعد 28 يومًا على تلقيهم الجرعة الأولى.

وأظهرت البيانات "إستجابة قوية للأجسام المضادة المعادلة" و"هامش سلامة مؤاتٍ"، وفق ما ورد في بيان صادرة عن الشركة، الأربعاء.

وفي الاستناد إلى هذه البيانات، أشارت "مودرنا" إلى أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السماح لها باستخدام اللقاح على الفئة العمرية الأصغر سنًا في الأسابيع المقبلة.

وقالت المديرة التنفيذية ستيفان بانسيل "نظرًا للحاجة للقاح مضاد لكوفيد-19 خاص بالأطفال الأصغر سنًا، فإنّنا نعمل بالتنسيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمين العالميين لتقديم هذه البيانات في أقرب وقت ممكن". وتابعت "نحن على ثقة بأنّ النتائج الأخيرة.. ستشكّل أخبارًا جيدة لأهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات".

لم تكن فعالية اللقاح كافية كي تحمي من الإصابة بعدوى "كوفيد-19" الناجمة عن متحور "أوميكرون" الذي كان سائدًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الدراسة.

فبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنة، بلغت فعالية اللقاح نسبة 43،7%. أما فعاليته على الأطفال بين سنتين و5 سنوات، فبلغت نسبة 37،5%. ولفتت "مودرنا" إلى أنّ الفعالية المتدنية ما برحت إحصائيًا مهمة وثابتة، انطلاقًا من كيف تمكّن البالغون المحصّنون التعامل مع متحوّر "أوميكرون".

وقالت "مودرنا" إنها تستعد لتقييم قدرة الجرعة المعززة لكل الأطفال بدءًا من 6 أشهر وما فوق، التي تستهدف السلالة الأصلية من فيروس كورونا، ومتحور "أوميكرون".

واستندت بيانات "مودرنا" على اختبار شمل مجموعة تتألف من 6900 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات. معظم الأعراض الجانبية المسجلة أتت خفيفة إلى معتدلة، وأكثر تواترًا بعد تلقي الجرعة الثانية. وأشارت مودرنا إلى أنها لم تسجل أي حادثة وفاة أو التهاب بعضلة القلب، أو التهاب التامور وهو تورّم وتهيُّج في الغشاء الرقيق الشبيه بالجيب المحيط بالقلب.

كما أعلنت "مودرنا" أيضًا عن شروعها بتقديم طلب للسماح بالاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء، للقاحها المضاد لكوفيد-19 للفئة العمرية بين 6 و11 سنة. وسيتلقى الأطفال ضمن هذه الشريحة العمرية جرعتين تفوق سعة 50 ميكروغرامًا من نسخة اللقاح المخصصة لهم. وأفادت "مودرنا" أيضًا أنها زوّدت الوكالة ببيانات متابعة إضافية خاصة بلقاحها الذي يستهدف الفئة العمرية بين 12 و17 سنة. وسيحصل الأطفال المنضوين تحت هذه الفئة على جرعتين تتخطّى نسخة اللقاح منهما 100 ميكروغرام.

وكانت إدارة الغذاء والدواء أرجأت الشهر الماضي اجتماعًا لمستشاري اللقاح التابعين لها، للنظر بلقاح "فايزر/ بيو إن تك" الخاص بالأطفال الأصغر سنًّا دون الـ5 سنوات، وطلبت بيانات إضافية حول الجرعة الثالثة. وقالت الشركة أنها تتوقع أن تجهز البيانات المطلوبة في مطلع نيسان/أبريل.