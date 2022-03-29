مع أن استخدامه شائع.. إليك أضرار استخدام المُر بكميات عالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الشائع استخدام الكثير من النباتات والأعشاب بين أفراد المجتمع لأغراض طبية، مثل المُر (المرة) على سبيل المثال، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على "تويتر".

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الحذر من استخدام هذه المادة بكميات عالية.

والمُر مادة شبه صمغية تتكوّن من مزيج يُفرز من سيقان شجرة البلسان.

كن حذراً عند استخدام مادة المُر (المرة) فاستخدامها بكميات عالية قد يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب أو التهابات في الكلى. #الغذاء_والدواء https://t.co/tDKlCG6ePm

ولهذه المادة استخدامات مُتعددة في الطّب البديل، وهي تُستخدم كمادة قابضة لإلتئام قُرح اللثة، والمعدة، والأمعاء، والجروح الجلدية السطحية، وتُعتبر بمثابة غسول مُطهّر للفم، ولتخفيف أعراض البرد والسعال أيضًا.

ومن الضروري الالتزام باستخدام غرامين إلى 4 غرامات من هذه المادة كحدٍ أقصى في اليوم الواحد.

وقد يؤدي استخدامها بكميات عالية إلى عدم انتظام ضربات القلب، أو التهابات في الكِلى.

وحذّرت الهيئة من استخدام الحوامل لهذه المادة، فهي تُحفّز انقباضات الرحم، ما قد يتسبب في الإجهاض، وحدوث نزيف، كما يجب التوقف عن استخدام مادة المُر قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنها قد تُخفّض مستوى السّكر في الدم.