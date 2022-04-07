قيلولة النوم..هل تُعتبر أمرًا مضرًا؟ إليك 5 أخطاء شائعة

في الصباح أو قبل النوم مباشرة.. ما هو أفضل وقت لتناول الأدوية؟

جرب هذا الروتين قبل النوم لتحصل على قسط جيد من الراحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يعتقد بعض الأشخاص أن الاستيقاظ والنوم في أوقات محدّدة أمر غير ضروري، ولكن عدم الالتزام بذلك قد يؤثّر بشكلٍ سلبي على جودة نومك، بحسب ما ذكرته سلسلة من التغريدات على المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة".

وتسلّط التغريدات الضوء على 5 أخطاء منتشرة قد تمنعك من النوم، وتتضمن التالي:

القيلولة مضرة

الحقيقة: القيلولة تساعد في الحفاظ على نشاطك لفترة أطول خلال اليوم، بشرط ألا تتجاوز 20 إلى 30 دقيقة بعد استيقاظك بـ 6 ساعات تقريبًا.

النوم والاستيقاظ في أي وقت

الحقيقة: النوم في ساعات وأوقات محددة يساعد في زيادة جودة النوم، وعدم ضبط ساعات النوم والاستيقاظ سيتسبب بحدوث الأرق.

القهوة لا تؤثر على النوم

الحقيقة: قد ينام بعض الأشخاص بعد تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة، وغيرها، ولكن تتأثر جودة النوم بشكلٍ سلبي. والأفضل هو التوقف عن تناول مصادر الكافيين بأنواعها قبل 4 إلى 6 ساعات من موعد نومك.

النوم للضعفاء

الحقيقة: كلما أخذت حاجتك الكاملة من النوم، كلما زادت قدرتك على العطاء والإنتاج. وتُضاعف قلّة النوم التقلبات المزاجية، والنسيان، وسرعة الإنفعال.

النوم لمدة ساعتين ليلاً فقط

الحقيقة: هذا اعتقاد خاطئ. ورغم اختلاف عدد ساعات النوم التي تحتاجها مختلف الفئات العمرية، إلا أنها تتراوح من 9 إلى 11 ساعة للأطفال في سن المدرسة، و8 إلى 10 ساعات للمراهقين، و7 إلى 9 ساعات للبالغين، و7 إلى 8 ساعات لكبار السن.