ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي، على موقع "إنستغرام"، عددًا من النصائح التي يجب على المصابين بالأمراض التنفسية اتباعها خلال شهر رمضان.

ونصحت بأهمية الابتعاد عن الأماكن المغلقة، مع الالتزام بارتداء الكمامات، وخاصة في الأماكن المزدحمة.

وأشارت إلى أهمية الالتزام بالأدوية طويلة المفعول التي تغطي فترة الصيام، وتجنب الأبخرة والروائح النفاذة، والإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر "إنستغرام" من التدخين، منوهة بضرورة تجنب التعرض للتدخين السلبى قدر الإمكان، والحرص أيضًا على تناول الأطعمة التي تقوي المناعة والغنية بالمواد المضادة للأكسدة، مثل الفاكهة والخضار.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية قائمة بالفاكهة والخضار، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، والغنية بالفيتامينات.

أنواع الخضار:

البروكولي

الفطر

السبانخ

الطماطم

الخيار

أنواع الفاكهة:

العنب البري

البرتقال

التفاح

البطيخ

وأوصت وزارة الصحة والسكان المصرية بأهمية استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض.