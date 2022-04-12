الصحة المصرية تحذر من 10 أطعمة تؤدي إلى اصفرار الأسنان.. ما هي؟

اصفرار الأسنان وتجعد الوجه.. كيف يمكن أن يغير التدخين مظهرك؟

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كم دقيقة يجب أن تنظف أسنانك كل يوم؟ وما هي فرشاة الأسنان الأنسب لك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من وسواس نظافة الأسنان والعناية بها؟ كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن مجموعة من الأطعمة التي تتسبب باصفرار لونها.

وإليكم قائمة بـ10 أطعمة مسؤولة عن تغيير لون أسنانك:

التوت

الكاري

المشروبات الغازية

القهوة

الحلوى

الخل البلسمي

عصير الكرز

الشاي

صلصة الطماطم

البنجر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستغرام"، أن تدخين السجائر ومضغ منتجات التبغ تؤدي أيضَا إلى اصفرار الأسنان.

وفي الواقع، هناك 7 أمراض تصيب الفم، ويجب توخي الحذر منها:

تسوس الأسنان: يحدث عندما يحول الغشاء الأحيائي الجرثومي (اللويحة) السكريات في الأطعمة والمشروبات إلى أحماض تتسبب في تآكل مينا الأسنان وعاجها بمرور الوقت

يحدث عندما يحول الغشاء الأحيائي الجرثومي (اللويحة) السكريات في الأطعمة والمشروبات إلى أحماض تتسبب في تآكل مينا الأسنان وعاجها بمرور الوقت دواعم الأسنان (اللثة): هو مرض يصيب الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان وغالبًا ما يظهر في شكل نزيف أو تورم في اللثة (التهاب اللثة) ويسبب الكثير من الوجع، وتنتج عنه في بعض الأحيان رائحة كريهة

هو مرض يصيب الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان وغالبًا ما يظهر في شكل نزيف أو تورم في اللثة (التهاب اللثة) ويسبب الكثير من الوجع، وتنتج عنه في بعض الأحيان رائحة كريهة فقدان الأسنان: يُعد مرض تسوس الأسنان ومرض دواعم الأسنان من بين أهم أسباب فقدان الأسنان (ينتشر فقدان الأسنان أكثر بين المسنين).

يُعد مرض تسوس الأسنان ومرض دواعم الأسنان من بين أهم أسباب فقدان الأسنان (ينتشر فقدان الأسنان أكثر بين المسنين). سرطان الفم: يشمل سرطان الفم كلًا من سرطان الشفاه والسرطانات التي تصيب جميع المواقع الفرعية من تجويف الفم، والبلعوم الفموي، وهو منتشر أكثر عند الرجال المسنين.

يشمل سرطان الفم كلًا من سرطان الشفاه والسرطانات التي تصيب جميع المواقع الفرعية من تجويف الفم، والبلعوم الفموي، وهو منتشر أكثر عند الرجال المسنين. أعراض الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز: تشمل العدوى الفطرية أو الجرثومية أو الفيروسية، ويترتب على آفات الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز الألم، وعدم الراحة، وجفاف الفم، وصعوبات في تناول الطعام.

تشمل العدوى الفطرية أو الجرثومية أو الفيروسية، ويترتب على آفات الفم المتصلة بعدوى فيروس الإيدز الألم، وعدم الراحة، وجفاف الفم، وصعوبات في تناول الطعام. رضوح الفم والأسنان: هو عبارة عن إصابة في الأسنان أو في الأنسجة الصلبة أو الرخوة داخل الفم وتجويف الفم وحولهما.

هو عبارة عن إصابة في الأسنان أو في الأنسجة الصلبة أو الرخوة داخل الفم وتجويف الفم وحولهما. آكلة الفم: يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و6 أعوام، خاصة الذين يعانون من سوء التغذية والأمراض المعدية وضعف في أجهزتهم المناعية.

وإذا كنت من مستخدمي طقم الأسنان، فعليك إزالته قبل النوم وتنظيفه جيدًا قبل استخدامه، حتى تتجنب الإصابة برائحة الفم الكريهة.