وجبة مهمة في رمضان.. ما هو الوقت الأفضل لتناول السحور؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو الوقت الأنسب لتناول وجبة السحور خلال شهر رمضان؟ وهل يُفضّل حقًا تناولها في وقتٍ باكر؟

وتُعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان، وفقًا لما أشار إليه الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية في تغريدة عبر موقع "تويتر".

وتمنع هذه الوجبة الإصابة بهبوط مستوى السكر في الدم، والشعور بالجوع، والإعياء والصداع أثناء الصيام، كما أنها تخفف من الشعور بالعطش الشديد.

كما أنها تمدّ الصائم بالطاقة، والعناصر الغذائية الضرورية خلال الصيام.

ومن الأفضل تأخير وجبة السحور إلى ما قبل آذان الفجر لتجنّب الشعور بالجوع والعطش أثناء فترة الصيام.

وتمنح وجبة السحور شعور الصائم بالنشاط والحيوية، وتساعد في حصول توازن في مستوى السكر بالدم خلال فترة الصيام.