هل تعاني من الأرق في رمضان؟ إليك 3 عادات تساعدك في النوم بعمق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يشعر البعض أن جداول نومهم تتغير عند حلول شهر رمضان. وإذا بدأت في المعاناة من الأرق، فهناك بعض الحلول التي يمكنك القيام بها للحصول على نوم عميق.

وشارك مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مسببات حدوث الأرق خلال رمضان، إضافةً إلى بعض العادات التي يمكنك القيام بها لمساعدتك على النوم.

وتتضمن مسببات الأرق خلال شهر رمضان الآتي:

تغيّرات مفاجئة بأوقات النوم عن ما قبل رمضان

بيئة النوم غير مناسبة

تناول أطعمة دسمة خلال وقت السحور، ما يؤدي إلى عدم الراحة، والإصابة بارتجاع المريء

تناول المنبّهات قبل النوم

وبالنسبة للعادات التي تساعدك على النوم بعمق، فهي تتضمن التالي:

التدرّب على تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس والاسترخاء

استخدام محفّزات النوم مثل الذهاب إلى السرير قبل وقت النوم والابتعاد عن الهاتف الجوال

الحفاظ على وقت نوم ثابت