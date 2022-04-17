هل يجب شرب السوائل بكثرة خلال وجبة السحور لحمايتك من الجفاف في رمضان؟

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يقوم بعض الأشخاص بشرب كميات كبيرة من السوائل خلال وجبة السحور أملاً في تجنّب العطش والجفاف أثناء الصيام خلال شهر رمضان، ولكن هل ذلك مفيد حقًا؟

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية على موقع "تويتر" إلى أن ذلك غير صحيح.

ويؤدي شرب الماء بكثرة أثناء السحور، أو قبل الفجر بشكلٍ عام، إلى زيادة عمل الكِلى للتخلص من الماء، ما يزيد من الرغبة في التبول، وقد يسبب ذلك الشعور بالعطش.

ولذلك، يُنصح بتناول الخضار والفاكهة الغنية بالماء على وجبة السحور مثل البطيخ، والشمام، والتفاح، والخيار، إذ تتسبب بإفراز الماء في الجسم تدريجيًا أثناء الصوم.

ويساهم توزيع فترات شرب الماء خلال وجبة الإفطار في ارتواء الجسم، وحفظ السوائل فيه.