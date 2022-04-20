لصيام صحي برمضان..هذه الأطعمة تطلق الطاقة ببطء خلال النهار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت ممن يحرصون على تناول وجبة دسمة في وقت السحور لمساعدتك خلال فترة الصيام في رمضان؟

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" إلى أنه يُفضّل أن تكون وجبة السحور خفيفة وقليلة الدهون.

ويُنصح أن تحتوى وجبة السحور على الأطعمة التي تُطلق الطاقة ببطء، وتتضمن:

حبوب القمح

العدس

الشوفان

الفاصوليا

الشعير

الحليب واللبن

خبز القمح

سلطة الخضار والفاكهة

وخلال السحور، يُستحسن تجنّب الأطعمة المحفوظة، أو الوجبات سريعة التحضير، كما يجب شرب كمية كافية من الماء.

وبشكلٍ عام، يساعد تناول المأكولات الطازجة، وخاصةً الفاكهة، والخضار، وشرب العصير، واللبن، وتناول السلطات، في توفير سحور صحي، وتسهيل الصيام.