ليس بعد الإفطار مباشرة.. هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعني الصيام خلال شهر رمضان أنه يجب علينا الامتناع عن ممارسة الرياضة.

ولا يجب عليك سوى تغيير التوقيت الذي تمارس فيه الرياضة عادةً.

وإذا كنت تظن أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان هو بعد الإفطار مباشرةً، فإن ذلك غير صحيح، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر".

ويُعد الوقت الأفضل لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان هو قبيل الإفطار مباشرةً، أو بعد الإفطار بساعتين، أو ثلاث ساعات.

ويجب عدم ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرةً لأن جميع طاقة الجسم في ذلك الوقت تكون موجّهة نحو عملية الهضم.

وقد تؤدي ممارسة النشاط البدني في وقت انشغال الجهاز الهضمي بالهضم إلى حدوث اضطرابات في هذا الجهاز، ما قد يؤدي إلى التقيؤ.

ويُنصح بإنهاء أي نشاط بدني على الفور إذا شعرت بالدوّار أو الغثيان في أي وقت.