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نشر الأحد ، 24 ابريل / نيسان 2022

يعود إدماننا لها إلى ملايين السنين.. إليك بعض النصائح لمساعدتك في الحد من تناول الحلويات

بخطوات بسيطة.. قلل السعرات الحرارية في الحلويات دون التأثير على طعمها

نصيحة "قبل الإفطار".. كيف تختار الحلويات في رمضان بذكاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب الاستمتاع برمضان صحي بشكلٍ أكبر، فلا يعني ذلك بالضرورة الامتناع عن تناول أصناف الأطعمة التي تحبها بشكلٍ كامل.

وأكدّ الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" أن الطعام الصحي لا يعني الحرمان.

وعندما يأتي الأمر لحلويات مثل اللقيمات مثلاً، يمكنك الالتزام ببضعة خطوات لجعلها أكثر صحية، وهي:

استخدم العسل بدلاً من المحليات المصنّعة المليئة بالسكر

استخدم حليب اللوز، أو الحليب قليل الدسم أثناء تحضير اللقيمات

تناول اللقيمات باعتدال، ولا تُكثر منها