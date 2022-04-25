هل تشعر بالخمول بعد تناول الطعام في رمضان؟ 3 أسباب وراء ذلك

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون الخمول والكسل بعد تناول الطعام في شهر رمضان أمرًا تشعر به بين الحين والآخر.

وشارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" بعض الأسباب التي قد تكون وراء ذلك.

أسباب الخمول بعد تناول الطعام في رمضان:

نوع الطعام الذي تتناوله:

يمكن لوجبات الطعام التي تحتوي على كل من الكربوهيدرات والبروتين أن تزيد من شعورك بالتعب، وذلك بسبب إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج، ودورات النوم.

كمية الطعام التي تتناولها:

ويؤدي تناول وجبة كبيرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتبع ذلك انخفاضًا في الطاقة.

قلة النوم في الليل:

ويؤدي هذا إلى الشعور بالتعب طوال اليوم.