دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتزيّن السفرة الخليجية خلال شهر رمضان بالكثير من الوجبات الشهية.

وتُعتبر السمبوسة المقلية، والكنافة، والبلاليط، من بين أشهر الأطباق على مائدة الطعام في دول الخليج أثناء شهر رمضان، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر".

وإذا كنت ترغب بمعرفة السعرات الحرارية التي تستهلكها يوميًا، إليك قائمة بالسعرات الحرارية التي تحتضنها الأطعمة الأكثر شهرة على السفرة الرمضانية الخليجية:

240 مليلترًا من شراب التوت: 165 سعرة حرارية

قطعة سمبوسة مقلية باللحم: 165 سعرة حرارية

قطعة سمبوسة مقلية بالجبن: 140 سعرة حرارية

100 جرام من البقلاوة: 390 سعرة حرارية

100 جرام من الكنافة: 400 سعرة حرارية

قطعة من قرص العقيلي: 352 سعرة حرارية

نصف كوب من البلاليط: 199 سعرة حرارية

ونصحت التغريدة بالتقليل من هذه الأصناف من الطعام، والإكثار من الخضار، والفاكهة، وشرب الماء.