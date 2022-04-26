قائمة بالمرضى الممنوعين من الصيام خلال شهر رمضان..من هم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بالمرضى الممنوعين من الصيام خلال شهر رمضان بسبب حاجتهم للسوائل.

مرضى الإسهال أو الترجيع

السبب: تفادي تعرض أي منهم لمشاكل كلوية بسبب خسارة السوائل، مع عدم إمكانية تعويضها بسبب الصيام.

مرضى الالتهاب الحاد وارتفاع درجة الحرارة

السبب: فقدان السوائل عن طريق تعرّق الجسم

مرضى يعانون من هبوط في عضلة القلب، أو كسل في وظائف الكلى والكبد وحاجتهم لمدرات البول

السبب: تراكم الماء بالجسم في غير موضعه

وفي المقابل، أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستغرام"، قائمة بالمرضى الذين يساعدهم الصيام بعلاج أمراضهم خلال شهر رمضان.

أصحاب الوزن الزائد

المرضى خلال مرحلة ما قبل السكر أو في بداياته (سكر النوع الثاني)

مرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة، علمًا أن الصيام في حالتهم يكون جزءًا من خطة العلاج

وبالنسبة إلى مرضى القلب، فإنه يمكن لهؤلاء ممارسة الصيام إذا كان لديهم ضغط دم منضبط ويعانون من التالي:

البدانة

قلة الحركة والمجهود البدني

دهون ثلاثية

وجود سكر مضطرب أو مرتفع

ولكن، هناك بعض الفئات من مرضى القلب، الذين لا يُسمح لهم بالصيام، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية، وتشمل هذه الفئة: