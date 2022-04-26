هل تشتري الشوربة جاهزة التحضير في رمضان؟ تجنبها لهذا السبب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواءً كان الأمر بسبب طعمها الشهي، أو سهولة وسرعة تحضيرها، يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء الشوربة جاهزة التحضير خلال شهر رمضان. ومع ذلك، إلا أنه يُفضّل التقليل منها.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتغريدة على موقع "تويتر" إلى أن الشوربة جاهزة التحضير عالية في محتواها من الملح.

ولذلك يُفضّل استبدالها بخيارات أكثر صحة، وتحضير الشوربة في المنزل.

وبدلًا من شراء أنواع الشوربة سريعة التحضير التي تنتشر في المتاجر، ومحلات السوبرماركت، تنصح الهيئة بتحضير أنواع من الشوربة مثل الشوفان، والعدس في المنزل، إذ أنها صحية بشكلٍ أكبر.

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