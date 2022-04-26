هل يجب التخلي عن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يجب على الشخص الصائم التخلي عن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟

وإذا كنت تظن أن الرياضة عبارة عن عبء إضافي يجب التخلي عنه في شهر رمضان، فقد أشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على موقع "تويتر" أن ذلك بمثابة اعتقاد خاطئ.

وتُعد الرياضة حجر الأساس لحياةٍ مليئة بالصحة والنشاط.

وبالنسبة لنوعية الرياضات التي يمكن للمرء ممارستها خلال شهر رمضان، فمن المفضل أن تكون خفيفة، وغير مرهقة، وأن تكون منخفضة إلى معتدلة الشِّدة.

ولذلك، تُعتبر رياضة المشي هي الأفضل في شهر رمضان.

ويُنصح بممارسة الرياضة خلال الأجواء المعتدلة، والأماكن التي تتمتع بتهوية جيدة، وبعيدًا عن التلوث، والشوارع المزدحمة.

ويزيد الجو الحار من فقدان الجسم للسوائل، ما قد يؤدي إلى إصابة الصائم بالجفاف.