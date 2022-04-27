إليك 4 نصائح فعالة للوقاية من الحموضة أثناء الصيام في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت أنك تعاني من الحموضة أحيانًا أثناء الصيام؟

ولست مضطرًا إلى تحمّل هذا الشعور غير المريح طيلة شهر رمضان، ويمكنك تجنّبه عبر اتباع خطوات بسيطة.

وشارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة عبر موقع "تويتر" مؤخرًا بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك.

كيف تقي نفسك من الحموضة أثناء الصيام؟

  • قلّل من كمية الطعام في الوجبة الواحدة
  • تجنّب النوم بعد تناول الطعام مباشرةً
  • لا تتناول المنبهات، أو الحوامض، أو الطعام الحار خلال السحور
  • قسّم إفطارك إلى جزأين، أو ثلاثة أجزاء، واحرص على تناول السحور قبل النوم بفترة كافية
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