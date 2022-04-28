في رمضان.. ما هي الإبر العلاجية التي تُفسد الصيام؟

لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

ما هي الوجبات الخفيفة المناسبة لتناولها في شهر رمضان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من إبر الإنسولين إلى غيرها، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تلقي الإبر العلاجية في شهر رمضان.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الإبر العلاجية تُفسد الصيام. وتختلف نوعية الإبر المُستخدمة باختلاف أهدافها.

وهناك الإبر غير المُغذّية، سواءً كانت علاجية مثل إبر الإنسولين، أو إبر المسكّنات، أو المضادات الحيوية، أو الخاصة بالتطعيمات. وهي غير مٌفطرة لأنها لا تصل إلى جوف الصائم.

أما الإبر الوريدية التي قد يكون هدفها تغذويًا، فهي تٌفطر الصائم.