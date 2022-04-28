مشروب قمر الدين المشهور في رمضان.. هل يزيد من نسبة الكوليسترول بالدم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد قمر الدين من المشروبات المحبوبة التي تزيّن مائدة الطعام خلال شهر رمضان.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء السعودية عبر حسابها الرسمي بتغريدة على "تويتر" إلى إشاعة تنص على أن مشروب قمر الدين يمكن أن يتسبب في حدوث إضطرابات لمرضى السكري، كما أنه يزيد من نسبة الكولسترول في الدم.

وشرحت الهيئة أنه قد يؤثر على مرضى السكري بسبب تحضيره بكميات عالية من السكر. كما أنه لم يتم إثبات تأثيره على نسبة الكوليسترول في الدم.

ونصحت الهيئة بالتقليل من استهلاكه، وتحضيره منزليًا باستخدام المشمش الطازج، وكمية سكر أقل.

ويُمكّنك ذلك من الاستمتاع بهذا المشروب المنعش بطريقة أكثر صحية.

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