في رمضان.. هل ساعات الصوم الطويلة تُغنيك عن تنظيف أسنانك؟

نصيحة "قبل الإفطار".. هذه هي أهمية اللبن في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أن ساعات الصيام خلال شهر رمضان تغنيك عن الاهتمام بصحة فمك، فهذا الأمر بعيد جدًا عن الحقيقة.

وذكرت وزارة الصحة العُمانية في تغريدة على "تويتر" إن رائحة الفم، وقلّة إفرازات اللعاب، والعادات الغذائية التي تصاحب شهر رمضان، مثل تناول الحلويات بكثرة، تُعد من أكثر المشاكل التي تنتشر بين الصائمين، وفقًا لما ذكرته تغريدة لوزارة الصحة العُمانية على موقع "تويتر".

وأوضحت الوزارة أن هذه العوامل تساعد في نمو وتكاثر البكتيريا والفطريات. ولذلك، من المهم شرب كميات كبيرة من السوائل والماء بين وجبتي الإفطار والسحور، ما قد يساعد ذلك على إفراز كمية أكبر من اللعاب.

ويُنصح أيضًا بالاهتمام بنظافة الفم والأسنان أثناء الصيام باستخدام الفرشاة والمعجون، أو حتّى المضمضة بالماء.

وسيؤدي اهتمامك بنظافة فمك، وأسنانك، وشرب الماء، والسوائل إلى الحد من تكاثر البكتيريا المسببة للتسوس، وأمراض اللثة.