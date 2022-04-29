موجة خامسة لـ"كوفيد-19" مرتقبة في جنوب أفريقيا.. فهل من عودة للقيود؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نبّه وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فاهلا في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، من أنّ موجة خامسة من "كوفيد-19" قد تضرب البلاد، بعد تسجيل ارتفاع مستمر بعدد الإصابات خلال الأسبوعين الفائتين.

وقال: "كنّا نتوقّع موجة خامسة من كوفيد-19 في منتصف مايو/ أيار على الأرجح، أو حتى في مطلع يونيو/ حزيران، استنادًا إلى ما قاله العلماء".

وأضاف: "أما السؤال الأساسي الذي يخالجنا، والذي تناولته العديد من وسائل الإعلام، هو إن كانت الموجة الخامسة بدأت فعليًا".

وأشار فاهلا إلى أنّ محافظات غوتنغ، وكوازولو-ناتال، وكيب الغربية سجلت أعلى معدلات إصابة، متابعًا أنه إلى الآن لم يحذر المسؤولون الصحيون من متحور جديد، بخلاف التغييرات على أوميكرون.