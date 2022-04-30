لسحور صحي خلال رمضان..تناول هذه الأطعمة الغنية بالماء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر وجبة السحور مهمة جدًا خلال شهر رمضان، حيث تساعدك على الصيام خلال اليوم التالي.

ونشرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" تغريدة على موقع "تويتر"، ضمنت فيها بعض الاقتراحات لسحور صحي ومشبع.. ما أبرزها؟

فاكهة (موز - تفاح)

عصير البرتقال

تمر

لبن

ماء

خبز نخالة

شوربة عدس

السحور بركة كما قال النبي ﷺ ، هنا اقتراحات لسحور صحي ومُشبع🍽! #رمضانك_مفتاح https://t.co/FpGuzsXYnj

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك فئات معينة يجب أن تحرص على تناول وجبة السحور، مثل كبار السن، والمراهقين، والحوامل، والمرضعات، وكذلك الأطفال الذين يرغبون في الصيام.

ويجب أن تتضمن هذه الوجبة، التي تُعتبر مثل الفطور الخفيف، الخضار وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز/لفائف الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان أو البيض، بالإضافة إلى طبق جانبي من الطحينة/الأفوكادو.

وتستطيع زيادة استهلاك الماء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء.

وعلى سبيل المثال، يمكنك تناول البطيخ في وجبة السحور أو بعد الإفطار.

وتحتوي السلطة الخضراء على الكثير من الخضار الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم.

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى أهمية تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والكولا، ما قد يسبب كثرة التبول، ويؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وإليك بعض الأمثلة على وجبة السحور، بحسب ما أوضحه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: