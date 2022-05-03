هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج السرطان؟ هيئة الغذاء والدواء السعودية تجيب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر مكعبات مرقة الدجاج عنصرًا ضروريًا يُستخدم في تحضير الكثير من الوجبات بالنسبة للعديد من الأشخاص.

وأحيانًا، يتم تداول إشاعات عن هذا المكوّن، مثل كونه مسببًا للسرطان.

وردّت هيئة الغذاء والدواء السعودية مؤخرًا على هذه الإشاعة بتغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر".

وأشارت التغريدة إلى أن المكوّن الرئيسي لمكعبات مرقة الدجاج هو ملح جلوتامات الصوديوم، والذي يُعتبر من المضافات الغذائية المسموح بها وفقًا للوائح الفنية السعودية.

ولم تُثبت الأدلة العلمية علاقة مكعبات مرقة الدجاج بالسرطان. ورغم ذلك، يُنصح بالتقليل من استخدامها لاحتوائها على كميات عالية من الملح.

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