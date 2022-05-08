منها عدم غسل الدجاج.. إليك 6 نصائح لسلامتك في المطبخ

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نشر الأحد ، 08 مايو / أيار 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أنه ليس من المفترض أن تغسل الدجاج لأنه يؤدي إلى انتشار البكتيريا في مطبخك؟

ومن أجل سلامتك في المطبخ، سلّط الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" الضوء على 6 نصائح يمكنك تطبيقها.

إليك 6 نصائح للحفاظ على سلامتك في المطبخ:

لا تضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل على لوح التقطيع ذاته المُستخدم للطعام النيء، وذلك لمنع اختلاط الطعم، وانتشار البكتيريا

احذر لدى استخدام السكين، ووجّهها للأسفل عند الانتقال من مكان إلى آخر

لا تنس غسل اليدين بشكلٍ مستمر عند تحضير الطعام

لا تغسل الدجاج لأن ذلك يساهم في انتشار البكتيريا في المطبخ

أغلق الغاز والأفران بمجرد الإنتهاء من استخدامها

لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين