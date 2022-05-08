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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنتشر العديد من الاعتقادات الخاطئة عن صحة الأسنان التي قد تؤدي إلى بعض الأضرار في حال ممارستها.

وسلّط الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على موقع "تويتر" الضوء على بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بصحة الأسنان بهدف التمكنّ من توفير رعاية أفضل لها.

إليك 3 مفاهيم خاطئة عن العناية بالأسنان:

"الخل مفيد لتنظيف الأسنان"

حمض الخل يتسبب في تآكل مينا الأسنان، ولا يُنصح باستخدامه أبدًا.

"المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر بالأسنان"

الأحماض المتواجدة بهذه المشروبات قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، الأمر الذي يُنتج عنه حساسية في الأسنان، أو تسوسها.

"مضغ العلكة الخالية من السكر يستبدل الفرشاة"

تساهم العلكة في تنظيف الأسنان، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض، ولكنها لن تُغني أبدًا عن استخدام الفرشاة.