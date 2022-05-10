هل تعاني من حساسية اللاكتوز؟ 7 منتجات غذائية بديلة ستفيدك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من حساسية اللاكتوز وتبحث عن منتجات غذائية يمكن أن تعمل كبدائل صحية، وتوفر عناصر غذائية أفضل؟
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن حساسية اللاكتوز تنجم عن أسباب وراثية، وقد تبدأ الأعراض بالظهور في سن المراهقة، أو قد تكون بسبب مرض يصيب الجهاز الهضمي.
ويمكن التخفيف من الأعراض الجانبية المصاحبة للمرض من خلال التقليل أو الامتناع عن تناول الحليب ومشتقاته.
وأشارت وزارة الصحة العُمانية إلى أهمية تناول بعض المكملات الغذائية، التي تحتوي على إنزيم اللاكتوز، للمساعدة في عملية هضم وتحليل سكر اللاكتوز.
ويوجد العديد من المنتجات الغذائية البديلة، التي تحتوي على الكالسيوم لتعويض مرضى حساسية اللاكتوز، ومن بينها:
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الحليب الخالي من اللاكتوز
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بعض الخضار، مثل البروكلي، والبامية، وأنواع معينة من الملفوف، واللفت
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أسماك السردين المعلبة، والتونا والسلمون
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العصائر الغنية بالكالسيوم
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الحبوب الكاملة
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منتجات الصويا الغنية بالكالسيوم، مثل حليب الصويا، والتوفو، وفول الصويا
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اللوز