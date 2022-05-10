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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المحتمل أن بعضنا سمع بنصيحة من مختلف الأشخاص، أو حتّى من أفراد العائلة، تنص على ضرورة تجنّب شرب الماء أثناء تناول الطعام.

ويعود ذلك لاعتقادهم أن شرب الماء مع تناول الطعام يؤدي إلى زيادة الوزن في منطقة المعدة، أو ظهور ما يُشار إليه بـ"الكرش".

وأوضّح الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر "تويتر" ما إذا كانت هذه الإشاعة صحيحة أم لا.

وفي الواقع، تكون زيادة الوزن، بما في ذلك في منطقة البطن، نتيجة زيادة استهلاك السعرات الحرارية، وقلة حرقها.

ولا يحتوي الماء على أي سعرات حرارية.

وبالعكس، يساعد استبدال المشروبات الغازية والعصائر بالماء على تناول كمية أقل من الطعام، ما يؤدي إلى خسارة الوزن.