تايلاند ستمنح مليون نبتة قنب مجانية للمنازل..ما الهدف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الصحة التايلاندي إنّ الحكومة ستوزع مليون نبتة قنب على العائلات في جميع أنحاء البلاد خلال شهر يونيو/حزيران، وذلك في إطار تطبيق قانون جديد يسمح للناس بزراعة القنب في المنزل.

وأعلن وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول هذه الخطوة في منشور على "فايسبوك" بتاريخ 8 مايو/أيار، أعرب فيه عن نيّته بأن تصبح زراعة نبات القنب مماثلة "للزراعات المنزلية" الأخرى.

ويسمح القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 يونيو/حزيران، بزراعة نبتة القنب في المنزل بعد إخطار الحكومة المحلية، على أن تكون النبتة من النوع الطبي وتستخدم حصرًا لأهداف طبية. ولا يمكن استخدام القنب لأهداف تجارية من دون الحصول على تراخيص إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأخيرة من الخطة التي وضعتها تايلاند للترويج للقنب كمحصول ذات قيمة تجارية. ويعمل في هذه الزراعة نحو ثلث اليد العاملة، بحسب البنك الدولي.

وفي منطقة تشتهر بالعقوبات القاسية تجاه المخدرات غير المشروعة، أصبحت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا في عام 2018 تشرّع استخدام القنب لغايات بحثية وللاستخدام الطبي.

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كما خفّفت تايلاند من حدة القوانين المحلية تجاه القنب. وسارعت المشروبات التايلاندية، وشركات مستحضرات التجميل إلى إطلاق المنتجات التي تحتوي على القنب ومادة الكانابيديول، وذلك بعد الموافقة على استخدامهما في السلع الاستهلاكية.

وقالت كيتي تشوباكا، رائدة أعمال بمشروعات القنب في بانكوك لـCNN، إن القانون يهدف إلى تمهيد الطريق للناس لاستخدام نبات القنب في الأعشاب الطبية وأنواع الحساء، لافتة إلى أنه "ستُعتبر جريمة دومًا إذا لم يكون في حوزتك وصفة طبية، وتعاني من مرض ما، عندها فقط ستتمكن من زراعة القنب في المنزل واستخدامه كيفما أردت".