احذر.. الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يتسبب بتأثير قاتل

هذا ما يفعله الإفراط في تناول المضادات الحيوية للجسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يعتقد بعض الأشخاص أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يساعدهم على العلاج، أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنها قد تفقد فاعليتها.

ولذلك، من المهم جدًا استشارة طبيبك دومًا عن العلاج الأمثل لك.

وإذا كنت تريد الحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية والتعامل معها بدقة، فاحرص على اتباع ما يلي:

لا تشارك المضادات الحيوية مع الآخرين

لا تتناول المضادات الحيوية سوى بعد استشارة الطبيب

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار إنه يجب التوقف عن الإسراف في تعاطي المضادات الحيوية، وإلا سنصل لمرحلة لا نجد فيها مضادات حيوية للتعامل مع البكتيريا.

وفيما يلي، إليكم بعض النقاط التي ذكرها عبدالغفار عن المضادات الحيوية، بحسب منشور وزارة الصحة والسكان المصرية عبر "إنستغرام":