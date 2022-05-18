ما مدى فعاليتها ضد متحور أوميكرون؟ إليك كل ما تحتاج معرفته حول الحبوب الجديدة لمحاربة الكورونا من شركتي ميرك وفايزر

"أعتقد أنه يوم عظيم للبشرية".. الرئيس التنفيذي لـ"فايزر": حبة دواء جديدة يمكن أن تعالج فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيص الاستخدام الطارئ لجرعة معززة من لقاح "فايزر" لـ"كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وذلك بعد خمسة أشهر على الأقل من الانتهاء من سلسلة اللقاحات الأولية.

وطلبت شركة "فايزر" ترخيص الاستخدام الطارئ هذا في نهاية أبريل/نيسان، مستشهدةً ببياناتها التي أظهرت أن تلقّي جرعة ثالثة من اللقاح زاد من الأجسام المضادة المُحاربة لمتحوّر "أوميكرون" بـ36 مرة ضمن هذه الفئة العمرية.

وقال مفوّض إدارة الغذاء والدواء، الدكتور روبرت كاليف، في بيان صحفي الثّلاثاء: "رغم أن المعروف إلى حدٍ كبير هو أن كوفيد-19 يميل إلى أن يكون أقل حدّة لدى الأطفال مقارنةً بالبالغين، إلا أن موجة أوميكرون شهدت إصابة المزيد من الأطفال بالمرض، وبعدد الذين ينقلون إلى المستشفى، وقد يعاني الأطفال أيضًا من آثار طويلة المدى، حتّى بعد الإصابة بمرض معتدل بداية".

وأضاف كاليف: "تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام جرعة معزّزة واحدة من لقاح فايزر-بيونتك لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا لتوفير حماية مستمرّة لهم ضد كوفيد-19".

وفي بيان، أشارت شركة "فايزر" إلى مشاركة 4،500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في تجربة لقاح "فايزر-بيونتك" لـ"كوفيد-19"، وعدم ملاحظة أي مشاكل سلامة جديدة.

ووجدت دراسات من إدارة الصحة بولاية نيويورك، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أن فعّالية جرعتين من لقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عامًا انخفضت بشكلٍ كبير خلال انتشار متغحوّر "أوميكرون"، إذ أنها سجّلت تراجعًا من 68 إلى 12% تقريبًا.

ومع ذلك، استمرّت الجرعتان بتوفير الحماية ضد المرض الشّديد الذي قد يؤدي لضرورة تلقّي رعاية عاجلة، أو الاستشفاء.

وحثّ مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على مواكبة مستجدّات لقاحات "كوفيد-19"، بما في ذلك جميع الجرعات المعزّزة الموصى بها، كأفضل طريقة لحماية أنفسهم، والأشخاص من حولهم.

وأظهر تحليل حديث لـCNN حول بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أنّ من لم يتم تطعيمهم بالكامل، وتم تعزيزهم في فبراير/شباط، تراجع خطر وفاتهم جرّاء "كوفيد-19" 20 مرّة ممّا كان عليه، مقارنة مع الأشخاص غير المُطعّمين من عمر 12 عامًا وما فوق.

وستجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للوكالة الخميس، لمناقشة معزّزات لقاح "كوفيد-19".

ورُغم عدم نشر جدول أعمال الاجتماع، إلا أنه تم تحديد موعد للتصويت، وفقًا للسّجل الفيدرالي.

ويعني قرار الثلاثاء، أنّ أي شخص يبلغ 5 أعوام وما فوق مؤهل الآن لتلقّي جرعة مُعزّزة واحدة على الأقل.

ويُعتبر مؤهلًا لتلقي جرعتين معززتين، كل من يبلغ 50 عامًا وما فوق، و12 عامًا وما فوق، ويعانون من بعض حالات نقص المناعة.