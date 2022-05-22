متى يجب أن تزور الطبيب إذا كنت تضع "جبيرة"؟ الصحة العُمانية تجيب

شاهد.. كيف ينقذ هذا الطبيب حياة آلاف الأشخاص من غرفة معيشته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تضع "الجبيرة" ولكنك لا تعلم متى يجب عليك رؤية الطبيب؟ وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن بعض الحالات التي ينبغي فيها التصرف بشكل فوري.

وبداية، احرص على رؤية الطبيب في حال تعرّض "الجبيرة" إلى الماء.

وبالطبع، يجب أن تكون حذرًا عند تنملّ الأطراف، وعدم قدرتك على تحريك أصابعك.

وكن متنبهًا دومًا في حال ظهور أي روائح أو إفرازات من داخل الجبس.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه يجب زيارة الطبيب في حال وجود أي فقاعات أو تقرحات حول أو داخل "الجبيرة".

ويجب أيضًا زيارة طبيبك في حال عدم زوال الألم، عند وضع الثلج، أو استخدام المسكنات، أو رفع العضو المصاب.

واحذر عند تأثر الأعضاء المجاورة للجبيرة، وظهور علامات مثل: تغير لون البشرة، أو فقدان الإحساس أو انتفاخ العضو المصاب.