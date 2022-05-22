أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد مسؤولو الصحة الإسرائيليون، السبت، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد في تل أبيب.

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن رجلاً أدخل إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ظهرت عليه أعراض مرض جدري القرود أثبتت إصابته بالمرض السبت.

قال مسؤولو المستشفى إن المريض عاد مؤخرًا من أوروبا الغربية عندما وصل إلى غرفة الطوارئ، الجمعة، وإنه وُضع في الحجر الصحي منذ ظهور الاشتباه في إصابته بجدرى القرود ولا يزال في حالة جيدة.

تدعو وزارة الصحة الذين عادوا من الخارج وأصيبوا بالحمى والطفح الجلدي إلى الاتصال بطبيبهم المحلي.

تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك ما لا يقل عن 80 حالة مؤكدة من جدري القرود في جميع أنحاء العالم وما لا يقل عن 50 حالة قيد التحقيق.

وتصف منظمة الصحة العالمية جدري القرود بأنه مرض فيروسي نادر له أعراض تشمل الحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي وآفات على الجلد.