مرض "جدري القردة"..هل يمكن أن يتحول إلى جائحة أخرى؟ هذا ما يقوله الخبراء

انتشار "جدري القردة" في مختلف الدول حول العالم.. ما هو وما أعراضه؟

(CNN Health)-- لم يعثر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بعد على دليل على أن فيروس جدري القرود يتغير أو يتحور، ليؤدي إلى تفشي في حالات قيد التحقيق حاليًا.

وقالت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري في برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة أسئلة وأجوبة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهواء مباشرة، الاثنين: "إنه فيروس مستقر للغاية. لذلك، ليس لدينا دليل حتى الآن على وجود طفرة في الفيروس نفسه".

وأضافت لويس: "لقد بدأنا في جمع تلك المعلومات. سنعقد مجموعاتنا من علماء الفيروسات وغيرهم من الخبراء الذين سيناقشون هذا السؤال بالذات بناءً على تسلسل الجينوم لبعض الحالات التي يتم اكتشافها".