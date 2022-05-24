هل تعاني من جفاف العين؟ إليك أهم الأسباب التي تؤدي لذلك

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من جفاف العين بشكل دائم؟ ربما من الأفضل أن تعرف السبب حتى لا تستمر معاناتك مع هذه المشكلة لبقية حياتك.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن العين تتكون من ثلاث طبقات، وهي الزيوت الدهنية، والسائل المائي، والمخاط.

وتساعد هذه المركبات في بقاء العين رطبة ونقية.

ولكن، ما سر جفاف العين أحيانًا؟

ومن الممكن أن يتواجد أكثر من سبب لجفاف العين في آن واحد. ولكن، تتمثل أهم الأسباب بالتالي:

انخفاض إنتاج الدموع

يحدث عندما لا تستطيع العين إنتاج السائل المائي بكمية كافية

زيادة تبخر الدموع

يحدث ذلك عند انسداد القناة الزيتية الموجودة على حافة الجفون

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عوامل قد تسهم أيضًا في الإصابة بجفاف العين، وتشمل ما يلي:

التقدم بالعمر وتجاوز عمر الـ65 سنة

الإصابة بالروماتيزم، والسكري، ومشاكل في الغدد، أو متلازمة شوغرن

التهاب جفن العين

تناول مضادات الهستامين، ومضادات الاحتقان، وأدوية ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب

التعرض للرياح، أو الغبار، أو الهواء الجاف، أو الدخان

الجلوس أمام الشاشات لساعات طويلة

النساء هن أكثر عرضة للإصابة نتيجة لتعرضهن لتغيرات في الهرمونات (انقطاع الطمث)

الإصابة بأمراض تقلل من كفاءة المناعة

استخدام العدسات اللاصقة لساعات طويلة

الخضوع لعملية في العين مثل عملية تصحيح النظر (الليزك)

وفي حال تساؤلك عن كيفية الاهتمام بالعينين، نشرت وزارة الصحة السعودية بعض الأساليب المهمة.. ما أبرزها؟