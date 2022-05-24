كيف تحمي نفسك قبل السفر إلى الأماكن الموبوءة بمرض الملاريا؟

ما هو الملاريا؟ مرض أصاب 214 مليون ضحية في 2015 وحدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لديك رحلة مستعجلة إلى أحد الأماكن الموبوءة بمرض الملاريا، ولكنك تشعر بقلق شديد من السفر وتعريض حياتك للخطر؟ في الواقع، هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار قبل أي شيء آخر.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن السفر إلى الأماكن الموبوءة بمرض الملاريا يعرضك لخطر الإصابة بالمرض.

ولذلك، يجب أن تكون على دراية ببعض الخطوات لحماية صحتك.

وبداية، احرص على استشارة الطبيب قبل السفر.

ومن المهم جدًا أن تستخدم الحبوب الواقية من الملاريا إلى فترة قد تصل إلى 4 أسابيع بعد العودة من السفر.

وبالطبع، لا تنسى أن تأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب لدغات البعوض، مثل استعمال الناموسيات والمراهم الطاردة للبعوض.

ما هو مرض الملاريا؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن مرض الملاريا هو مرض معدٍ يتسبب في حدوثه كائن طفيلي يُسمى البلازموديوم، ينتقل عن طريق البعوض، ويتسلل هذا الطفيلي إلى داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان، ويدمرها.

وتتراوح فترة الحضانة للمرض ما بين 7 أيام إلى 30 يومًا.

ويمكن أن يُصاب الشخص بالملاريا بطرق معدية أخرى غير التعرض للدغات البعوض، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية.

ما أبرز هذه الطرق المعدية؟

الأم المصابة قد تنقل الملاريا للجنين

عمليات نقل الدم من شخص مصاب

مشاركة الإبر مع شخص مصاب

الأعراض:

وتبدأ الأعراض بالظهور خلال أسابيع من التعرض للدغات البعوض، وقد تمتد الفترة إلى ما يقارب الشهر، وتشمل الأعراض نوبات متكررة من:

ارتفاع درجة حرارة الجسم

تعرق شديد

صداع

غثيان وقيء

إسهال

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، على "إنستغرام"، بعض إجراءات الوقاية الشخصية، التي تجنبك التعرض للدغات البعوض.